Tentato furto presso l'ex materassificio di Battipaglia: un arresto

E' finito nei guai, un ladro di rame, a Battipaglia. Gli agenti della Polizia Municipale lo hanno sorpreso mentre stava rubando il materiale all’interno dell’ex materassificio.

Il blitz

Nel primo oggi pomeriggio, su segnalazione di un consigliere comunale, il responsabile del tentato furto è stato colto sul fatto, in via Catania. Il giovane, alla vista degli agenti, ha provato a fuggire, ma è stato acciuffato: in manette, dunque, il 33enne serbo residente a Battipaglia. "La nostra Polizia Municipale contribuisce a rendere sicuro il territorio e ad aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini", ha commentato la sindaca Cecilia Francese.