Danni alle luminarie e alle auto a Battipaglia: scoperti, lanciano limoni contro le vittime

Balordi in azione, a Belvedere di Battipaglia. Come racconta una lettrice, in via Armellini, cooperative Primo Maggio, ignoti nella notte hanno squartato le gomme delle auto, tranciando i fili delle luminarie intorno al parco e hanno cercato di rubare una vettura, forzandola fino quasi a distruggerla, ma senza riuscire nell'intento. I malviventi, infatti, sono solo riusciti a rubare i pezzi di ricambio interni, sradicando cambio e cruscotto.

Il racconto choc della residente:

"I proprietari dell'auto presa di mira se ne sono accorti e i malviventi, invece di scappare, hanno iniziato a tirare limoni e spintonarli, inseguendoli: in piu hanno anche danneggiato le ringhiere circostanti il parco"

Sul posto, i carabinieri allertati dai residenti del Parco, ma, purtroppo, i malviventi erano già fuggiti. Accorato, l'appello alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli nella zona, specie nelle ore notturne per scongiurare nuovi episodi simili.