Tentano di rubare una borsa, da un'auto in sosta: 2 denunce a Mercato San Severino

Beccate in flagranza, ieri, a Mercato San Severino, due persone in procinto di rubare da un veicolo in sosta, in un parcheggio privato, una borsa con documenti e strumenti professionali. Prezioso, infatti, l'intervento della Polizia Municipale che ha denunciato per furto aggravato i due ladri.

L'elogio

Sequestrato, inoltre, il mezzo usato dai due, sprovvisto di assicurazione. Entusiasta, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma:

Un grande plauso per l’operazione condotta dalla nostra Polizia Municipale. Ringrazio pubblicamente il Comandante Troiano e tutto il personale impegnato per tale attività che mira a infondere nei nostri concittadini sicurezza ed efficienza e senso di fiducia nelle istituzioni.