Tre tentativi di furto in meno di 12 ore, a Brignano: ladri in fuga

Due ladri incappucciati sono stati colti in fragranza di reato mentre scavalcavano una recinzione e si stavano introducendo sul balcone di un'abitazione, a Brignano. Vedendosi scoperti dai residenti, i malviventi sono fuggiti, dileguandosi nelle campagne circostanti. Altre due situazioni simili, in meno di 12 ore, si sono riproposte nel quartiere: da ieri sera alle 20 fino alle 8 di questa mattina, complessivamente, si contano tre furti sventati, come racconta il residente Massimo Ronca.

L'appello

Il quartiere collinare, ancora una volta, è stato, dunque, preso di mira dai malviventi. I residenti, esasperati, chiedono, in coro, l'incremento dei controlli nella zona, per la tutela della sicurezza pubblica.