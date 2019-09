Tentato furto in una villa a Capaccio: due ladri arrestati in flagranza

Tentato furto a Capaccio Scalo: due ladri sono stati sorpresi in una villa disabitata, mentre stavano caricando la refurtiva in auto, pronti per fuggire.

L'arresto

Sono stati beccati dai carabinieri che li hanno arrestati in flagranza di reato, a seguito della segnalazione di un cittadino. Entrambi, dunque, sono finiti ai domiciliari.