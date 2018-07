Tentato furto in un'abitazione di Maiori: acciuffato anche il terzo complice

Tentarono un furto in un'abitazione, il 30 marzo, a Maiori. Due dei ladri furono arrestati in flagranza, mentre il terzo è stato rintracciato ieri notte: i carabinieri della Stazione di Maiori hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa nei confronti di un cittadino di Sant’Arpino per il furto tentato durante la processione del Venerdì santo.

L'arresto

Hanno portato frutto, dunque, le indagini dei militari della Stazione di Maiori che hanno trovato il terzo uomo, T.D. le sue iniziali, anche grazie al supporto dei colleghi di Sant’Arpino.