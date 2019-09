Tentato furto in un appartamento a Pastena: arrestato un ladro, caccia al complice

E' stato acciuffato un ladro, ieri pomeriggio, dagli agenti della Polizia di Stato che hanno colto in flagranza un uomo responsabile di furto all’interno di una abitazione, nel quartiere Pastena. Una pattuglia delle Volanti, durante il servizio di controllo, in via Guido Vestuti, ha notato due individui camminare a passo veloce: l’attenzione degli agenti è stata attirata dal fatto che uno di essi calzava dei guanti da lavoro di colore nero.

I controlli

I poliziotti, dunque, bloccando l’auto di servizio, stavano per procedere ai controlli quando i due hanno tentato la fuga. Gli agenti immediatamente li hanno inseguiti, ma uno dei due è riuscito a dileguarsi nelle strade adiacenti, mentre l’altro, nascosto tra gli arbusti della vegetazione nei pressi di alcuni locali semi abbandonati, dopo alcuni minuti, è stato sorpreso dai poliziotti mentre, pensando di non essere visto, ha provato ad allontanarsi nuovamente dal suo nascondiglio improvvisato.

L'arresto

Gli immediati accertamenti svolti sul posto hanno consentito di appurare che i due si erano resi responsabili di un furto in un appartamento, sito al terzo piano di uno stabile prospiciente la strada dove i soggetti erano stati notati dalla pattuglia della Polizia. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva, consistente in alcuni oggetti in oro, che i malviventi avevano nascosto tra la vegetazione, ed hanno sequestrato uno zaino di colore nero nel quale sono stati trovati oggetti per lo scasso e strumenti specifici per l’apertura di porte blindate. L’uomo arrestato, identificato per E.F. 41enne originario del napoletano, pluripregiudicato per reati specifici, è stato trattenuto negli uffici della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Sono in corso le ricerche del complice.