Tenta il furto in una casa e minaccia il proprietario con un cacciavite: fermato a Salerno

L'ucraino, lo scorso 2 febbraio, insieme ad un complice in corso di identificazione, aveva tentato, in via Ciotoli, di mettere a segno un furto all’interno dell’abitazione di un 58enne del luogo