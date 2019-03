Tentato furto in un appartamento di Pontecagnano: un arresto, caccia ai complici

Tentato furto a Pontecagnano Faiano: i malviventi avevano preso di mira un appartamento sito in località Sant'Antonio, ma non l'hanno passata liscia. Uno dei ladri è stato colto in flagranza dagli uomini dai Carabinieri di Battipaglia: l'uomo di nazionalità romena, G.D le sue iniziali, classe '79, senza fissa dimora è stato bloccato e condotto in caserma. Preziosa, anche la collaborazione della Polizia Municipale di Pontecagnano.

Il blitz

Il ladro, con altri malviventi (che sono riusciti a fuggire), era in procinto di introdursi in un appartamento, arrampicandosi su un tubo del gas esterno al palazzo. Il romeno è stato colto sul fatto e infine condotto in caserma. Si indaga.