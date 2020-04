Tentato furto nelle case a Battipaglia: ladri messi in fuga dai residenti

Non accennano i diminuire i tentativi di furto nella città di Battipaglia. Martedì sera, infatti, i ladri sono tornati in azione in località Belvedere dove hanno cercato di forzare le porte d’ingresso di alcuni appartamenti. Soltanto che, i residenti delle palazzine, si sono resi conto della loro presenza ed hanno iniziato ad urlare costringendoli alla fuga in auto.

Le indagini

Anche questo episodio è stato segnalato ai carabinieri che stanno tuttora indagano sul furto messo a segno, pochi giorni fa, in un supermercato della zona. Potrebbe trattarsi della stessa banda di malviventi che sta seminando la paura in città. I militari dell'Arma sono al lavoro per risalire, attraverso i rilievi e le testimonianze, alla loro identità.