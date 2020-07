Valle dell'Irno: tentato furto a Castel San Giorgio, automobilisti sotto effetto di alcol e droga

Carabinieri in azione: al setaccio Castel San Giorgio, Siano, Mercato San Severino, Baronissi e Fisciano. I militari hanno denunciato un ladro per tentato furto nel primo comune. Altre due persone, sono finite nei guai perchè beccate a guidare sotto effetti di stupefacenti ed un'altra persona per guida in stato di ebbrezza.

I controlli

Controllati anche numerosi pregiudicati sottoposti a perquisizione domiciliare e personale. Ancora, sono state elevate 15 contravvenzioni e sono stati sottoposti a fermo 10 veicoli. Numerose, le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Mercato San Severino e delle stazioni dipendenti impegnate nei controlli: il monitoraggio prosegue.