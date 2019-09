Tentato furto a Castiglione del Genovesi: proprietari sorprendono in casa i ladri

Tentato furto a Castiglione del Genovesi. Ignoti, come riporta Zerottonove, si sono recati in via Serroni per mettere a segno un colpo. Tuttavia, sono stati costretti a desistere: i proprietari, dopo che, al piano superiore, hanno udito strani rumori provenire dall’esterno, hanno allertato immediatamente le Forze dell’Ordine.

Gli accertamenti

I malviventi, accortosi di essere stati scoperti si sono rapidamente dileguati. I Carabinieri dunque indagano per risalire all'identità dei ladri.