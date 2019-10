Tentato furto da "Siniscalchi" a Salerno: banditi costretti alla fuga

Tentato furto, questa mattina, al centro commerciale “Siniscalchi” di Salerno. Intorno alle 5 le pattuglie di vigilanza hanno notato un cancello, posto alle spalle della struttura, che era stato aperto tagliando con flex dei lucchetti.

Le indagini

L’allarme immediato dato alle altre pattuglie ha costretto i banditi a fuggire. L'addetto alla sicurezza interna sta visionando, in queste ore, i filmati della videosorveglianza per consegnarli alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso.