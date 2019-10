Tentato furto al Comune di Sicignano: accertamenti in corso

Tentato furto nella notte, al Comune di Sicignano degli Alburni: ignoti, infatti, si sono introdotti a Palazzo di Città ed hanno tentato di sradicare la cassaforte, dopo aver rovistato nei cassetti.

Il tentato colpo

Da una prima perlustrazione, tuttavia, sembra che non sia stato portato via nulla, secondo quanto riporta Infocilento. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili, anche se il Comune non è dotato ancora di videosorveglianza.