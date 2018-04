Tentò il furto in un negozio, 55enne perquisito e denunciato a Pastena

E' stato denunciato nella notte G.M., 55enne proveniente dal napoletano, con diversi precedenti. Il personale delle Volanti della Questura lo ha bloccato in quanto accusato di tentato furto aggravato commesso il 21 aprile ed anche in quanto trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli utili per lo scasso.

I controlli

Gli agenti, in particolare, dopo le 2 di notte, hanno notato la presenza dell'uomo nell'area di parcheggio antistante alla stazione metro di Pastena: riconosciuto dai poliziotti quale autore del tentato furto in un negozio del 21 aprile, quando tentò di forzare una saracinesca, il 55enne è stato perquisito e trovato in possesso di 40 chiavi e altri oggetti usati per i furti. L'uomo, dunque, è stato denunciato ed ha ricevuto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Salerno per 3 anni.