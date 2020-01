Fanno esplodere il bancomat: colpo fallito ad Eboli

Tentato furto al bancomat di Eboli, stamattina, intorno alle 5. A recarsi per prime sul posto, le guardie giurate dell'Ivri inviate in viale Amendola a seguito di una segnalazione. Apocalittico, lo scenario del luogo, tra vetri frantumati e il bancomat fatto saltare con del gas. La rapina non è andata a buon fine, tuttavia, grazie ad un particolare sistema di sicurezza.

Gli accertamenti

Al vaglio dei carabinieri, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.

