Rubano un camion e sfondano l'entrata di "Euronics" a Pontecagnano: è caccia ai ladri

Tentato furto, la scorsa notte, all' "Euronics" situato presso il centro commerciale Maximall di Pontecagnano.

La dinamica

Due o forse tre malviventi hanno prima rubato un camion nel comune picentino, che, successivamente, hanno utilizzato per sfondare la saracinesca del noto negozio di elettronica, telefonia ed elettrodomestici. Ma il violento impatto ha subito fatto suonare l’allarme. E così, grazie all’intervento tempestivo dell’autoradio dei carabinieri, i malviventi sono stati costretti a darsi alla fuga, senza riuscire a portare a termine il furto. Le indagini sono in corso per risalire alla loro identità.