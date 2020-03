Cava, tentato furto in una gioielleria: ladri costretti alla fuga

Malviventi in azione, nella notte tra giovedì e venerdì, a Cava de’ Tirreni. Ignoti - utilizzando un palo in ferro, un piede di porco e due secchi di plastica per nascondere la refurtiva – hanno cercato di mettere a segno un colpo all’interno di una gioielleria situata su Corso Umberto I.

La fuga

Con gli attrezzi in loro possesso, hanno creato un foro nella saracinesca. Ma, appena hanno urtato le vetrine, è subito scattato l’allarme che li ha costretti alla fuga. Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato di Polizia che hanno rinvenuto tutto l’arsenale ed acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.