Tentato furto in hotel a Maiori: arrestato un salernitano

Carabinieri di Amalfi in azione, stamattina: è stato tratto in arresto P.M. 29enne pluripregiudicato di Salerno, per tentato furto aggravato in hotel. Il giovane è stato sorpreso mentre stava rovistando all’interno dei bagagli di alcuni ospiti nella sala bar di un noto albergo di Maiori.

La tentata fuga

Una volta scoperto, ha provato a fuggire, ma è stato bloccato dal direttore della struttura che aveva nel frattempo allertato il 112. I militari, dunque, hanno acciuffato il malvivente: condotto presso il carcere di Fuorni, resta in attesa del giudizio direttissimo.