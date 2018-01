Battipaglia, tentato furto all'IIS Ferrari: l'ira della dirigente scolastica

Furto sventato, presso l'Iis Ferrari di Battipaglia. Come fa sapere la dirigente scolastica, Daniela Palma, ignoti, alle 5 di questa mattina, hanno tentato di violare i sistemi di allarme dell'istituto, ma non sono riusciti nell'intento.

Il post della dirigente scolastica

"L'eterna lotta tra il bene e il male! Tra chi si alza la mattina cercando di guadagnarsi la vita dando un contributo a questa società e chi, invece, arrogantemente ritiene di potersi appropriare impunemente di ciò che non si è mai guadagnato! Ma avete figli? È a loro che tentate di rubare il futuro - ha osservato la dirigente su Facebook- Ringraziamo la Polizia di Stato sempre presente e sollecita e il nostro infaticabile angelo Custode, Franco". Amarezza e rabbia, dunque, per il tentativo di furto che, fortunatamente, non è andato a buon fine.