Tentato furto in un'impresa del tonno a Pellezzano: tre denunce

Tentato furto, la scorsa notte, in uno stabilimento di produzione di tonno a Pellezzano. L’episodio si è verificato, intorno alle 3.15, quando una gazzella dei carabinieri si è resa conto della presenza di tre malviventi nella zona stoccaggio, i quali si erano già impossessati di decine di barattoli che avevano nascosto all’interno dei giubbotti.

Il blitz

Tempestivo l’intervento dei militari dell’Arma che sono riusciti a bloccarli. Dopo l’identificazione, i tre, tra i 35 e i 40 anni, provenienti da Secondigliano (Napoli), sono stati denunciati a piede libero per concorso in furto aggravato e proposto il foglio di via.