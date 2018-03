Volevano andare a rubare in un appartamento a Salerno: arrestati due giovani

Volevano andare a rubare in un appartamento a Salerno, ma non l'hanno fatta franca. Due ladri intenti sono stati beccati dalla Polizia, in mattinata, in via Seripando.

Il controllo

Gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato un’automobile sospetta, con a bordo due giovani, B.L di 28 anni, con precedenti per furto, e F.G di 27 anni, insensurato, entrambi residenti a Napoli, che hanno tentato di darsi alla fuga. E' nato, quindi, un inseguimento ma, in poco tempo, la vettura è stata bloccata dopo alcune centinaia di metri grazie anche all'intervento della Squadra Mobile. I due sono stati subito sottoposti ad una perquisizione, al termine della quale sono stati trovati in possesso di alcuni cacciavite ed un coltello, mentre nella loro vettura è stato rinvenuto uno scanner per radiofrequenze, generalmente utilizzato per copiare i codici dei telecomandi di chiusura delle auto. Dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, i due ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria muniti di Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Salerno con la prescrizione di non poter far ritorno nel Comune di Salerno per tre anni .