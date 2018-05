Tentato colpo nella scuola di Teggiano, gli studenti ritrovano la refurtiva

Rubano un computer e poi lo lasciano nell'erba, vicino alla scuola, a Teggiano. Gli studenti del “Pomponio Leto”, durante una lezione di Filosofia all’aperto, hanno ritrovato il personal computer rubato la scorsa notte da due ignoti, come riporta Ondanews.

Il fatto

I due ladri, evidentemente, non avevano fatto i conti con il sistema d’allarme in dotazione alla scuola che, appena scattato, ha consentito l’immediata presenza sul posto della Vigilanza: i due ladri, quindi, probabilmente, per fuggire rapidamente, hanno pensato bene di abbandonare la refurtiva, ora ritrovata dagli alunni.