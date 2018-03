Paura a Matierno, ladri messi in fuga dalle ronde

Un nuovo colpo è stato sventato dalle “ronde” organizzate dai cittadini sui rioni collinari di Salerno. L’altra notte, infatti, a Matierno, ignoti hanno provato ad introdursi in un immobile. Ma - riporta Cronache - i rumori hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti che immediatamente sono intervenuti mettendo in fuga i malviventi che sono stati anche inseguiti per un lungo tratta di strada. Alla fine, però, sono riusciti a fuggire.

Intanto cresce la paura e la gente continua a dichiarare di non essere più tranquilla.