Tentato furto in un negozio, poi l'aggressione per fuggire: 2 arresti a Salerno

Polizia in azione: hanno arrestato un uomo e una donna, B.M. e G.M., marito e moglie, con precedenti penali a loro carico, sorpresi a rubare all’interno di un noto negozio di abbigliamento del centro. I due, per tentare la fuga, hanno anche aggredito e minacciato l’addetto all’accoglienza che li aveva scoperti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

La pattuglia della Sezione Volanti intervenuta sul posto li ha bloccati mentre cercavano di allontanarsi nel tentativo di disfarsi della refurtiva. B.M. e G.M sono stati messi in manette per rapina impropria e, previo consulto con il pm di Turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, sono stati sottoposti ai domiciliari presso la loro abitazione, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di oggi.