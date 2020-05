Tentato furto in un negozio a Pagani: la denuncia del titolare

Ladri in azione, a Pagani, dove alcuni giorni fa hanno cercato di fare irruzione all’interno di un negozio (Menatwork) situato in via Cesarano. Ma il colpo è fallito.

La denuncia

A denunciare l’accaduto sui social network è stato direttamente il titolare: “Bastardi che non siete altro, al posto andare a rubare datevi fuoco. Lo volete capire che non sempre vi può andare bene”. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che stanno vagliando anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

