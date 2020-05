Tentato furto in un negozio di via Gelsi Rossi, nella notte

Tentato furto, nella notte, in via Gelsi Rossi, a Salerno. Intorno alle 3, una guardia giurata dell'Ivri è stato quasi investito da una Ford Fiesta di colore scuro: insospettito l'agente ha, con attenzione, controllato le attività commerciali presenti in quella strada, scoprendo che una serranda di un negozio specializzato in apparecchi acustici era stata forzata.

Il tentato furto

Il furto però non è andato a buon fine, probabilmente anche grazie alla presenza assidua sul territorio della sorveglianza dell'Ivri.