Lancia un sasso contro la vetrina di un negozio per rubare: arrestato 40enne a Salerno

Un quarantenne di nazionalità polacca, senza fissa dimora e con procedenti per contro il patrimonio, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto.

La dinamica

L’uomo è stato sorpreso da alcuni residenti di via Mercanti mentre, con un grosso sasso, tentava di rompere la vetrina di un negozio di abbigliamento per rubare. A quel punto hanno allertato la Polizia di Stato fornendo la descrizione del ladro: aveva la testa rasata e indossava jeans chiari e giubbotto scuro. In pochi minuti, quindi,sono giunti sul posto gli agenti della sezione “Volanti” che hanno rintracciato e bloccato lo straniero mentre tentava la fuga in Corso Vittorio Emanuele. Dopo le formalità di rito è stato ammanettato ed ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.