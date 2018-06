Tentano di rubare in una casa a Nocera Inferiore, poi fuggono: ritrovata l'auto dei ladri

Tensione, nel pomeriggio di oggi, a Nocera Inferiore, dove alcuni malviventi hanno tentato di compiere un furto all’interno di una casa.

L'inseguimento

I ladri sono stati sorpresi da una pattuglia della polizia che li ha costretti a fuggire. Di qui un lungo inseguimento, durante il quale sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola, che è terminato in via D’Alessandro. I banditi, che sarebbero di nazionalità straniera, sono riusciti a scappare, mentre la loro auto (una Bmw di colore grigio) è stata ritrovata, poco dopo, in via Fontana a Pagani. Le indagini per risalire alla loro identità sono in corso.