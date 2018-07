Tentato furto a "Il Giardino dei golosi" di via Nizza: indagini in corso

Tentato furto presso "Il giardino di golosi" di via Nizza. Un ladro, poco dopo la mezzanotte, ha forzato la saracinesca e manomesso il sistema di antifurto, per mettere a segno il colpo. Tuttavia, trovandosi dinanzi alla porta blindata della pasticceria, ha desistito ed ha rinunciato al furto.

La denuncia

Il titolare ha denunciato l'accaduto in Questura: preziose, le immagini della videosorveglianza, già al vaglio delle forze dell'ordine. Accorato, intanto, l'appello di residenti e commercianti di via Nizza: "Siamo in una zona centrale, eppure, in tarda serata o poco prima della notte inoltrata, vengono commessi reati di questo tipo, danneggiando le attività commerciali e le persone oneste: chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, per scongiurare nuovi episodi di criminalità e tutelare chi abita e lavora in via Nizza", hanno concluso. Si indaga, dunque, per risalire all'identità del malvivente.