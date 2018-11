Prova a rubare un pc da un'auto: il proprierario se ne accorge e lo aggredisce

Tenta di compiere un furto all’interno di un’automobile, ma il proprietario se ne accorge e lo aggredisce. L’episodio - riporta Il Mattino - si è verificato, oggi pomeriggio, in via Provinciale Amendola a Sarno, dove un ragazzo extracomunitario, dopo aver visto un computer portatile appoggiato sul sedile posteriore di una vettura, ha deciso di rompere a suon di pugni un vetro per rubarlo.

La fuga

Il ladro, però, è stato prontamente bloccato dal titolare del veicolo che, dopo averlo rincorso, lo ha aggredito davanti agli occhi increduli dei passanti. Poi l’extracomunitario a fuggito via a bordo del suo motorino senza lasciare tracce.