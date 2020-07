Tentano di rubare gli pneumatici di una vettura, a Cava: due denunce

Sono stati bloccate e denunciate mentre stavano effettuando un furto di pneumatici a Cava de’ Tirreni, due persone con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti della sezione Volanti hanno incastrato per tentato furto aggravato due uomini, V.G 41enne e D.A.G. 51enne, originari di Napoli sorpresi a compiere un furto di pneumatici su un’auto parcheggiata, in località San Lorenzo.

La segnalazione

Gli agenti, allertati da alcuni residenti della zona, tempestivamente hanno bloccato i due che, alla vista dei poliziotti, avevano tentato di allontanarsi a bordo di una vettura, precedentemente noleggiata presso un’agenzia del napoletano. Dai controlli effettuati e dalla successiva perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno trovato due sollevatori per auto, una chiave a croce e due cacciavite - attrezzi abitualmente utilizzati per lo smontaggio degli pneumatici auto - sottoposti a sequestro. A carico dei due uomini, sono state avviate anche le procedure per l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Cava. Sono in corso altre indagini da parte dei poliziotti del Commissariato, in merito ad alcuni episodi recentemente avvenuti in città con le stesse modalità, potenzialmente commessi dagli stessi napoletani.

