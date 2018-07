Provano a rubare un quadriciclo in centro a Salerno: nei guai 4 giovani

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Salerno hanno arrestato, con l’accusa di tentato furto aggravato, O.B. di 22 anni (con precedenti), A. T. di 23 anni, G. T. di 19 anni, tutti originari di Sarno, e denunciato, in stato di libertà, per lo stesso reato, J. B. di 17 anni (con precedenti).

Il fatto

I quattro giovani, intorno alle 21 circa, in via Nicola Santorelli, in pieno centro, hanno tentato di rubare un quadriciclo di proprietà di un commerciante del posto. Soltanto che sono stati bloccati da due pattuglie di militari in servizio. Nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di oggetti usati per lo scasso, con cui avevano già rotto il blocco di accensione e il bloccasterzo del mezzo.