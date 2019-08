Tentato furto in un ristorante di Oliveto Citra: ladri messi in fuga dai guardie dell'Ivri

Tentato furto in un ristorante di Oliveto Citra. Due guardie dell'istituto di vigilanza dell'Ivri, giunte sul posto per le consuete ispezioni, hanno messo in fuga due malviventi che si trovavano sulla porta sul retro, già forzata, che dà accesso alla struttura.

Il caso

Sul posto, dunque, anche le forze dell'ordine: i ladri sono andati via a mani vuote, colti in flagranza.