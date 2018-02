Nuovo tentativo di furto a Sant'Eustachio, ladri in fuga

Caos, nella notte tra domenica e lunedì, a Sant'Eustachio: un ladro è stato scoperto in casa dal proprietario di un appartamento preso di mira, così è fuggito via.

La fuga

Gli abitanti della zona, già in allerta dopo l'ondata di furti nei rioni collinari e nella zona orientale, sono scesi in strada alla ricerca del responsabile del tentato furto, che pare fosse insieme ad un complice, ma di loro nessuna traccia. Resta alta, dunque, la tensione per l'allarme sicurezza.