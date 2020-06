Sarno, ruba un'auto ma poi resta bloccato per il fango: ladro si getta nel fiume

Una vicenda culminata con un finale grottesco inaspettato, quella accaduta a Sarno, ieri mattina. Uno straniero, infatti, la notte prima, aveva rubato un’auto nei pressi di un deposito di via San Valentino. Da una prima ricostruzione dei fatti, il ladro è riuscito a forzare la portiera di una Fiat 500 e ad azionare il motore mentre il proprietario era nella sua abitazione. Tuttavia, come riporta La Città, lo straniero è rimasto bloccato con l’utilitaria rubata in un terreno agricolo sito in zona via Cagnulo, una traversa adiacente, probabilmente per il terreno reso fangoso dalla pioggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Con l'auto in panne, dunque, il ladro è rimasto sul posto decidendo di trascorrere la notte nella vettura rubata. Ma, il mattino seguente, un residente del posto lo ha notato, allertando i carabinieri. Vistosi scoperto, lo straniero non ha esitato a fuggire gettandosi nel fiume poco distante, affluente del Sarno, riuscendo così a far perdere le proprie tracce. L'auto, dunque, è stata recuperata e restituita al proprietario. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dell'autore del tentato furto.