Tentato furto in una sartoria di Angri: colpo sventato grazie ai vicini

Questa mattina verso le 2 ho ricevuto una chiamata da una mia amica che abita sopra il mio negozio: mi dice "Sofi vieni abbiamo chiamato i carabinieri perché hanno tentato di rubare nel tuo negozio". I miei vicini hanno sentito e sono intervenuti chiamando i carabinieri: hanno messo in fuga questi maledetti ladri.

Lo ha scritto la titolare della Sartoria Da Sofia di Angri che ha espresso il suo "grazie" ai suoi vicini per il furto sventato. Non fosse stato per la segnalazione dei residenti della zona, infatti, i ladri probabilmente avrebbero messo a segno il colpo.

A esprimere la soddisfazione per la preziosa collaborazione tra cittadini, anche il sindaco Cosimo Ferraioli: "Siamo una comunità straordinaria, che sta dando prova di resistere e reagire in modo serio. Grazie sempre per il vostro impegno", ha scritto il primo cittadino.