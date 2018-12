Tentato furto in una scuola di San Severino: due arresti, ladro finisce in ospedale

Stavano per rubare 21 computer e 18 tablet dall'istituto Don Salvatore Guadagno di Mercato San Severino, ma il colpo è fallito. Due uomini, infatti, nella notte, si erano introdotti nella scuola elementare, ma non l'hanno fatta franca: sono stati arrestati dai carabinieri che hanno anche recuperato il materiale.

Il fatto

I militari del Comando provinciale di Napoli con il supporto dei colleghi di Salerno hanno, infatti, messo in manette due soggetti di Somma Vesuviana per un tentato furto: il 38enne S.G. e il 41enne F.B. dopo aver forzato il cancello d’ingresso ed essere entrati nell'istituto sono stati colti in flagranza mentre rubavano i pc e i tablet all’interno di armadi metallici.

Gli arresti

Dopo il furto si sono precipitati fuori: il 41enne è saltato giù dalla finestra del primo piano, procurandosi alcune fratture ed è stato arrestato fuori dal plesso, mentre l'altro è stato preso all’interno della stazione ferroviaria dove intendeva prendere il primo treno e tornare a casa. Il materiale didattico è stato recuperato dai carabinieri e riconsegnato al dirigente dell’istituto scolastico.



Gallery