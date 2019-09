Tentato furto in un supermercato di Cassino: nei guai anche un salernitano

Avevano intenzione di mettere a segno un furto in un supermercato di Cassino, un 37enne ed una 22enne residenti rispettivamente nella provincia di Napoli e Salerno. Ma non l'hanna passata liscia e sono stati fermati dai poliziotti: nel corso della loro identificazione e successiva perquisizione personale, il 37enne ha rivolto frasi offensive contro i militari avvicinandosi al capo equipaggio con fare minaccioso.

Il fermo

Dopo che i due non hanno fornito alcuna spiegazione circa la loro presenza in quel luogo, sono stati invitati in ufficio per i successivi accertamenti del caso ma anche in questa fase l’uomo si è opposto alla richiesta ed i militari con non poca fatica sono riusciti a farlo salire a bordo dell’auto. Quindi il 37enne è stato denunciato per “resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale". Mentre a carico di entrambi, è stata avanzata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Cassino per 3 anni.