Sorpreso a rubare in un supermercato a Salerno: fermato giovane straniero

Tentato furto, questa mattina, all’interno del supermercato Conad situato in via Pasquale Naddeo, nel quartiere Carmine di Salerno, dove un giovane è stato sorpreso mentre rubava alcuni prodotti alimentari. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i dipendenti dell’esercizio commerciale. Il ragazzo, di nazionalità straniera, è stato prontamente da una pattuglia dei carabinieri e condotto in caserma per essere identificato.