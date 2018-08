Sala Consilina, tentato furto in una tabaccheria: ladri in fuga

Tentato furto, la scorsa notte, a Sala Consilina. I ladri, questa volta, hanno preso di mira la tabaccheria situata in via Matteotti provando a forzare una delle due saracinesche.

Le indagini

Per fortuna il colpo non è andato a buon fine. Forse non sono riusciti a rompere la serratura e quindi sono fuggiti. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario che ha subito chiamato ai carabinieri.