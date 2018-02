Tentato furto in una tabaccheria a Salerno: arrestato 26enne

Tentato furto, la scorsa notte, in via San Giovanni Bosco a Salerno, dove un 26enne salernitano, G.D.S le sue iniziali, è stato sorpreso vicino al distributore automatico di sigarette di una tabaccheria con alcuni arnesi che, di solito, vengono utilizzati per rubare.

Il blitz

Ad accorgersi della sua presenza è stato il titolare dell’esercizio commerciale, che ha prontamente allertato la polizia telefonando al “112”. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato ed ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.