Teggiano, tentato furto in un appartamento: ladri in fuga

Ladri in azione, a Teggiano. C'è stato un tentato furto in un'abitazione nella frazione di Prato Perillo: forzando la finestra, i malviventi sono riusciti ad entrare all'interno della casa, scassinando la porta del soggiorno.

Il fuori programma

Tuttavia, il fratello della proprietaria, udendo i rumori, ha acceso la luce, mettendo in fuga i ladri che, vistisi scoperti, se la sono data a gambe, come riporta Ondanews. Indagini in corso, dunque, per risalire alla loro identità.