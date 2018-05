Tentato furto con inseguimento all'Unieuro a Salerno: banditi in fuga

Torna a colpire la banda dell’Audi A6 che, da diverso tempo, sta compiendo numerosi furti in diversi comuni della provincia di Salerno.

La dinamica

La scorsa notte, intorno alle 4, i banditi hanno tentato di rompere la saracinesca del centro “Unieuro” situato in via San Leonardo, nel capoluogo. Secondo una prima ricostruzione avrebbero utilizzato un flex per provare a tagliarla, ma l’allarme dell’esercizio commerciale è suonato costringendoli alla fuga. Sul posto sono giunte due volanti dei carabinieri che li hanno inseguiti per un lungo tragitto. Ma, alla fine, i malviventi sono riusciti a far perdere le tracce grazie al motore modificato della loro vettura. Le indagini sono in corso.