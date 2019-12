Furto in un appartamento in via Calenda, immediato l'allarme: arrestato il ladro

Controlli serrati, durante Luci d'Artista, da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, insieme con un contingente della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania”. Ieri sera, intorno alle 21, una 70enne residente in via Salvatore Calenda ha allertato il 112 per un furto nella propria abitazione. Immediatamente sul posto, i Carabinieri del Radiomobile e della CIO, che in pochi minuti hanno circondato l’area e individuato un uomo che si aggirava furtivamente, il marocchino 38enne R.N. residente a Napoli.

L'arresto

Immediatamente braccato dai Carabinieri e sottoposto a perquisizione, il malfattore aveva ancora indosso il portagioielli (subito riconosciuto dalla vittima) ed un braccialetto “Vasco Live Kom” riconosciuto poiché acquistato dalla figlia in occasione del concerto del noto artista a Roma. Il malvivente ha provato invano a giustificarsi dicendo di aver trovato gli oggetti nella spazzatura, ovviamente senza convincere nessuno. L'uomo è stato arrestato: per lui la detenzione domiciliare a Napoli.