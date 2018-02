Tentato furto in una casa in via Irno: lo youtuber "Biskotto" blocca il ladro

Furto sventato, in via Irno, ieri mattina. Come ci racconta Matteo Criscuoli, noto con il nome di Biskotto nel mondo degli youtuber, uno straniero di circa 30 anni avrebbe tentato di introdursi in un appartamento al primo piano: Criscuoli, udendo le urla di alcuni passanti che stavano assistendo alla scena, l'avrebbe tirato giù dal tubo sul quale si sarebbe arrimpicato, tentando di immobilizzarlo per attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, già allertate dai presenti.

Il racconto

"All'improvviso ha tirato fuori dalle tasche una tenaglia, tirandomela sul ginocchio, così non ho mollato la presa e ho reagito con un pugno per difendermi, bloccandolo di nuovo. Infine sono arrivati i carabinieri che lo hanno identificato", ha raccontato il giovane youtuber salernitano che, come già accaduto in passato, è entrato in azione aiutando le vittime di turno.