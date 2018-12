Tenta di uccidere un uomo in un pub: scatta il mandato di arresto europeo per un rumeno

Squadra Mobile della Questura di Salerno, in azione, oggi: è stato arrestato O.D., rumeno classe ‘60, destinatario di un mandato d’arresto europeo per tentato omicidio, porto illegale di arma e disturbo della quiete pubblica.

I reati

I fatti risalgono al 29 gennaio dello scorso anno, quando all’interno di un pub in località Stiubeni a Botosani (Romania) O.D., dopo aver consumato diversi alcolici, iniziò a molestare i clienti. L'uomo, in particolare, iniziò a picchiare M.I.: un altro presente, A.D. tentò di separarli e fu accoltellato all’addome dall’aggressore. Le ferite furono giudicate guaribili in 30 giorni ed al malcapitato fu asportata chirurgicamente la milza.

L'arresto

L’arrestato, condannato in Romania a 5 anni e 4 mesi di detenzione, è stato catturato a Trentinara, all’interno di un casolare di montagna. Dopo l’identificazione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, O.D. è finito nella Casa Circondariale di Salerno.