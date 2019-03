Pestaggio con bastone e coltello, a Sarno: denunciati due 25enni per tentato omicidio

Sono stati denunciati per tentato omicidio, due sarnesi, con precedenti, responsabili in concorso dell'accoltellamento di un giovane del luogo. In azione, ieri sera, il personale della Squadra Anticrimine e dell'Ufficio Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, diretto dal Vice Questore, Marzia Morricone che hanno identificato i due accusati anche di detenzione di arma bianca illegale.

Il fatto

Nella tarda serata del 6 marzo, in piazza Marconi, a Sarno, P.A. 29enne è stato aggredito da S.P. e G.A., entrambi 25enni, i quali, per futili motivi, hanno pestato la vittima che è stata ripetutamente e selvaggiamente picchiata con un bastone, nonchè ferita con varie coltellate, in diverse parti del corpo ed al viso. II malcapitato è riuscito a difendersi dai colpi sferrati dagli aggressori, coprendosi col proprio giubbino e cercando di fuggire. Nonostante ciò, l'aggressione è continuata per alcuni minuti giacchè gli autori hanno inseguito la vittima nella piazza, per cercare di colpirla ancora.

L'intervento

Il personale dell'Ufficio Volanti, allertato dalla sala operativa del Commissariato, ha raggiunto immediatamente il luogo dell'agguato e, dopa aver soccorso il ferito ed averlo assicurato alle cure del 118, ha iniziato la ricerca dei due aggressori, che nel frattempo si erano allontanati a bordo della propria auto. I successivi accertamenti, effettuati anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti, nonchè con il ricorso alle dichiarazioni della vittima e delle persone presenti in piazza, in brevissimo tempo, sono riusciti ad identificare e rintracciare gli autori. Le successive perquisizioni personali e domiciliari, a carico dei due fermati, hanno consentito di raccogliere utili elementi per le indagini. I due giovani sono stati denunciati per tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca.