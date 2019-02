"Prima o poi me la prendo": coppia tenta di rapire una bambina a Cava

Un episodio inquietante, a Cava de' Tirreni: secondo quanto riportato da Le Cronache, una coppia italiana avrebbe tentato di avvicinarsi e portar via una bambina di due anni e mezzo, in via Edoardo Talamo, mentre la piccola si trovava con la madre in attesa del pulmino dell’asilo nido cittadino.

Il fatto

Il tutto si è protratto in diversi minuti sotto gli occhi attoniti della madre che vedeva la donna in questione – il cui identikit è stato fornito ai militari dell’Arma della locale tenenza giudata dal tenente Vincenzo Pessolano – avvicinarsi alla piccola, seppur tenuta in braccio cercando di avere un dialogo con lei. La coppia si è allontanata immediatamente ma prima di scomparire del tutto la donna in questione avrebbe minacciato la madre della piccola dicendo: "Prima o po me la prendo". Indagano, dunque, i carabinieri sull'accaduto.