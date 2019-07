Provano a scippare una donna: fermati due stranieri a Pastena

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di lunedì, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nel quartiere Pastena a Salerno, dove due stranieri a bordo di uno scooter hanno cercato di scippare la borsa ad una donna.

Il fermo

Il loro tentativo di mettere a segno il furto, però, non è passato inosservato ad una gazzella dei carabinieri presente nella zona che, in pochi secondi, ha bloccato il motorino (un liberty privo di targa) riuscendo a bloccare i due ladri che, subito dopo, sono stati condotti in caserma per essere identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.